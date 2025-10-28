12.kez burun ameliyatı olmuştu! Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya'dan yeni poz geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya bir süredir aşk yaşıyor. Aşk hayatıyla sık sık gündem olan ünlülerin çapkın isimlerinden Dalkılıç, geçtiğimiz günlerde yıllardır sağlık problemleri yaşadığı burnundan 12. kez ameliyat olmuştu.

Gönlünü en son Özgü Kaya'ya kaptıran 42 yaşındaki şarkıcıyı, sevgilisi bir an olsun yalnız bırakmıyor.

"MİNİK KURBAĞA"

Dalkılıç ile ayna pozu veren 29 yaşındaki oyuncu paylaşımına, 'Minik kurbağa' yazdı ve arkaya da Küçük Kurbağa şarkısını koydu. Hal böyle olunca Özgü Kaya, sosyal medyanın diline düştü.

Dalkılıç'a 'minik Kurbağa' diye seslenen Kaya'ya yorum yağdı. Ünlü oyuncuya 'Ayıp ettin be yenge', 'Minik kurbağa derken ne demek istiyordun' gibi yorumlar geldi.