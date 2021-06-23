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    Özkan Uğur, hastalığı hakkında bilgi verdi

    2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatan Özkan Uğur, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:07
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    Özkan Uğur, hastalığı hakkında bilgi verdi

    'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur, ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Uğur, önceki gün rutin kontroller için geldiği hastan çıkışı görüntülendi.

    Uğur, sağlık durumunu soran muhabirlere “Hastalığımdan dolayı altı ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda.” açıklamasında bulundu.

    KONSER AÇIKLAMASI

    Temmuz ayı ile birlikte konserleri başlayacağı hatırlatılan Uğur, “İnşallah sahnelere başlayacağız. Seyircimizi çok özledik. Yakında hep birlikte kavuşacağız.” diye konuştu.

    Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenmişti. Uğur'un, geçtiğimiz yıl hastalığı nüksetti ve yeniden tedavi görmeye başladı.

    Özkan Uğur, hastalığı hakkında bilgi verdi #1Özkan Uğur, hastalığı hakkında bilgi verdi #2

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