Özkan Uğur, hastalığı hakkında bilgi verdi

2013'te yakalandığı lenf kanserini atlatan Özkan Uğur, 2020'de tekrar kanser tedavisi görmeye başladı.

'MFÖ' grubunun solistlerinden Özkan Uğur, ikinci kez kanser tedavisi görmeye başlamıştı. Uğur, önceki gün rutin kontroller için geldiği hastan çıkışı görüntülendi.

Uğur, sağlık durumunu soran muhabirlere “Hastalığımdan dolayı altı ayda bir kontrole geliyorum. Her şey iyi, normal şu anda.” açıklamasında bulundu.

KONSER AÇIKLAMASI

Temmuz ayı ile birlikte konserleri başlayacağı hatırlatılan Uğur, “İnşallah sahnelere başlayacağız. Seyircimizi çok özledik. Yakında hep birlikte kavuşacağız.” diye konuştu.

Özkan Uğur, 2013 yılında lenfomaya yakalanmış ve gördüğü tedavi sonrası hastalığı yenmişti. Uğur'un, geçtiğimiz yıl hastalığı nüksetti ve yeniden tedavi görmeye başladı.