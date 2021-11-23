Masumlar Apartmanı 48. bölüm ön izleme: Ceylan'la yüzleşen Safiye'nin isteği...

Masumlar Apartmanı'nın yayınlanan son fragmanında; Safiye ve Ceylan'ın yüzleştiği görüldü. Ceylan geri dönme nedenini açıklarken, "Bu evde onunla yaşamamak için gittim. Şimdi onsuz yapamıyorum" dedi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Gülseren Budaycıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı, yeni ve heyecanlı bölümlerle devam ediyor.

Dizinin başrollerinde Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Tansel Öngel, Uğur Uzunel ve Aslıhan Gürbüz gibi isimler yer alıyor.

Bu akşam 48. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan diziden, yeni bölüm öncesi ön izleme geldi.

Yayınlanan ön izlemede; Safiye'nin geri dönen Ceylan'a, "Eğer Han'la siz yine... Düşük bir ihtimal ama başka kimseyle şansı yok.

Onu biliyorum. En baştan sevemez kimseyi. Yeni birini alamaz oraya. Ama sen zaten oradaydın. Bir mumya gibi. Hiç gitmedin. Mumyalar ölmez ama lanetlidir.

Yine aynı şeyi yapmayacağına, terk edip gitmeyeceğine söz verirsen eğer bu sefer engel olmam size." dedi.

Ceylan bu sözler karşısında, "Hiç anlamadın değil mi? Engel sen değildin. Ben bu evden sizinle yaşamamak için değil, onunla yaşamak için gittim. Şimdi onsuz yaşayamıyorum" ifadelerini kullandı. İşte Masumlar Apartmanı 48. bölüm ön izleme...

Masumlar Apartmanı 48. bölüm ön izleme İZLE