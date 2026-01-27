15 yıl önce organ nakli merkezini ziyaret etmiş! Ufuk Özkan'ın görüntüsü gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle sevenlerini üzen oyuncu Ufuk Özkan’ın tedavisinde uygun donörün bulunması için süreç devam ediyor.

Ünlü oyuncunun 2011 yılında Antalya’da bir hastanenin Organ Nakli Bölümü’nde donör bekleyen hastaları ziyaretine ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Ziyaretinin gerçekleştirmesindeki en büyük etkenin böbrek nakli olan yakın arkadaşı Cesur Devrim Altınok'un isteği üzerine olduğunu belirten Ufuk Özkan, buradaki umutlu ve güçlü insanların yanında olmanın kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

"NAKİLİ TEŞVİK EDEN DİZİLERİN OLMASINI ÖNEMLİ BULUYORUM"

Özkan, "Arkadaşımın vasıtasıyla buraya geldim. Hep konuşurduk hastaları ziyaret edelim diye. Buraya nasip oldu. Organ naklinin dizi bölümlerinde yer veriliyor olmasını güzel buluyorum. Her dizinin mutlaka bazı bölümleri hastanede geçiyor. Nakili teşvik eden dizilerin olmasını önemli buluyorum" diye konuşuyor.

Ayrıca Özkan bu ziyaretinde babasının tedavi gördüğü bir hastanede organlarını bağışlamak için form doldurduğunu ve organ bağış kartı aldığını açıklıyor.