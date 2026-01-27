Bella Hadid ile sevgilisi Adan Banuelos ayrıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyaca ünlü süper model Bella Hadid ile Adan Banuelos, bir ayrılıp, bir barıştıkları çalkantılı bir ilişki yaşadı. İkili, ilk olarak Ekim 2023'te öpüşürken görüntülenmiş, Şubat 2024'te ise ilişki yaşadıklarını açıklamışlardı.

Birlikte oldukları süre boyunca ikili, sık sık binicilik etkinliklerinde birlikte görülmüştü.

AYRILDILAR

Hadid ile kovboy sevgilisi Adan Banuelos yollarını ayırdı. 29 yaşındaki Hadid ile 36 yaşındaki Banuelos'un, iki yıldan fazla süren ilişkilerinin bittiği öğrenildi.

"POZİTİF OLMAYA ÇALIŞIYOR"

Entertainment Tonight'a konuşan bir kaynak; "Bella, ayrılıktan beri pozitif kalmaya ve dikkatini başka şeylerle dağıtmaya çalışıyor. İşleriyle meşgul oluyor ve yakın arkadaşlarıyla vakit geçiriyor. Çok ciddi bir ilişki olduğu için ayrılığın etkisini hâlâ atlatmaya çalışıyor." dedi.