Sibel Can paylaşımıyla duygulandırdı: Seni çok seviyorum

Üç çocuk sahibi olan ünlü şarkıcı Sibel Can, babaanne olmuştu. Ünlü sanatçının oğlu Engincan Ural ile eşi Merve Kaya, geçtiğimiz günlerde ilk çocuklarını kucaklarına almanın sevincini yaşamıştı. Çift, kızlarına Lina adını vermişti.

YENİ BABA 33 YAŞINDA

Sibel Can, 33 yaşına giren oğlunun yeni yaşını Instagram'dan paylaştığı karelerle kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Can, kendisinin gençlik, oğlunun ise bebeklik halinin yer aldığı nostaljik fotoğrafa; ''Benim canım oğlum iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum.'' notunu düştü.

Sibel Can ve Hakan Ural, 1988 yılında nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının o dönemde en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikilinin, bu evlilikten Engincan ve Melisa Ural adında iki çocuğu dünyaya geldi.

Can'ın en küçük oğlu Emir, Sulhi Aksüt ile yaptığı evlilikten dünyaya geldi.