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    Tarkan saçlarını uzattı

    Pandemi nedeniyle eşiyle birlikte Almanya'da olan Tarkan, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 19:11
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    Tarkan saçlarını uzattı

    Tarkan pandemiyi, eşi Pınar Tevetoğlu ve kızlarıyla birlikte Almanya'da geçiriyor.

    SAÇLARINI UZATTI

    Bu dönemde sosyal medyayı oldukça aktif kullanan şarkıcı, saçlarını uzattığı yeni imajını hayranlarıyla paylaştı.

    "HELLO CANLARIM, ÖZLEDİM"

    Saçlarını epeyce uzattığı görülen Tarkan, fotoğrafın altına "Hello canlarım, özledim" notunu düştü.

    Tarkan saçlarını uzattı #1

    Tarkan saçlarını uzattı #2

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