3 çocuk annesi Rihanna’dan Sevgililer Günü pozları

3 çocuk annesi dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, sosyal medyada olay yaratan fotoğraflar attı.

SEVGİLİLER KOLEKSİYONU

Salı günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin karşısına çıkan ünlü yıldız, Savage X Fenty iç giyim markasının Sevgililer Günü koleksiyonunu tanıttı.

37 YAŞINDA

37 yaşındaki şarkıcı ve girişimci, kırmızı tonlarında bir sütyen ve külot takımıyla verdiği pozlarda cesur tarzını bir kez daha ortaya koydu.

Uzun yıllardır birlikte olduğu ASAP Rocky ile üç çocuk sahibi olan Rihanna, doğum sonrası formu ve özgüveniyle dikkat çekti.

149 milyonu aşkın takipçisi bulunan Rihanna’nın bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.