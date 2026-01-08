Çağla Şıkel'den duygusal paylaşım: Çok özledim göz bebeklerim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya getirdiği Uzay ve Kuzey adındaki iki oğluna olan düşkünlüğüyle tanınan Çağla Şıkel, sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor.

Ünlü manken, hesabından yaptığı duygusal paylaşımıyla gündeme oturdu.

"ÇOK ÖZLEDİM"

Yoğun çalışma temposu nedeniyle çocuklarından ayrı kalan Çağla Şıkel, Uzay ve Kuzey'in gözlerinin yer aldığı kareyi paylaşarak, 'Çok özledim göz bebeklerim... Az kaldı. Nasıl bir hasret bu? Daha önce hiç yaşanmamış, hiç hissedilmemiş duygular... İyi ki varsınız iki gün sonra yanınızdayım' ifadelerini kullandı.

Ünlü mankenin paylaşımı hayranlarından kısa sürede beğeni ve yorum aldı.