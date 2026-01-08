Başörtülü yeni rolü için hazırlanıyor! Hülya Avşar'dan set paylaşımı

- Hülya Avşar, "Aynı Yağmur Altında" dizisinde başörtülü bir karakteri canlandıracak.
- Setten yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken Avşar, sosyal medyada ilgi topluyor.
- Hayranlarından gelen yoğun beğenilerle gündemde yer alıyor.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, 'Aynı Yağmur Altında' dizisiye izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Projede başörtülü bir karaktere hayat veren Avşar, her paylaşımıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
'Fazilet Hanım'ıa hayat veren Hülya Avşar, bugün sosyal medyada yaptığı son gönderiyle de konuşuldu.
SET PAYLAŞIMI
Ünlü oyuncu, set arkası ve hazırlık aşamalarını hayranlarıyla gösterdi. Ünlü ismin videosuna hayranlarından beğeni yağdı.