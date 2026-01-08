Şarkıcı Yıldız Tilbe'den sevgili itirafı: Yıllardır yalnızım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ssahnede sergilediği enerjik performansları ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Yıldız Tilbe, açıklamalarıyla da gündem oluyor.

59 yaşındaki Yıldız Tilbe, katıldığı canlı yayında samimi açıklamalarda bulundu.

"YOLDA ÖLÜRÜM"

Hakkında merak edilenleri yanıtlayan Tilbe, ''Survivor'a katılırsam yolda ölürüm. Ben Survivor kadını değilim. Katılırsam Haluk Şentürk (Menajeri), Ece Erken, Tuğba Nur Namlı, Leman (Yardımcısı) ve Furkan'ı alırım. Acun'a sorardım reyting için kimi götüreyim'' dedi.

Çok fazla arkadaşının olmadığını belirten Tilbe'nin sanat camiasından herhangi bir ismi söylememesi dikkat çekti.

Tilbe, çok konuşulan yılbaşındaki İbo Show programı için; herhangi bir para almadığını, sadece elbise parası aldığını söyledi.

NAZARA ÇÖZÜM

6 çocuklu bir aileden gelen sanatçı, nazara çok inandığını ve her zaman üzerinde çörek otu taşıdığını söyledi. 'Çörek otu torba torba her zaman yanımdadır' diyen Tilbe, nazar için böyle çözüm bulduğunu belirtti.

Torun sahibi olan Yıldız Tilbe; torunlarının ismini kendisinin koyduğunu açıkladı.

KULİS İSTEĞİ

Mutfakla arasının iyi olduğunu söyleyen Tilbe, 'Güzel yemekler yapıyorum' dedi. Sanatçı, kulis isteklerinin arasında sadece Türk kahvesinin olduğunu söyledi.

"PLATONİKTİ"

Aşk hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan ünlü sanatçı; ''İlk aşkım mahallede bakıştığım çocuktu. Platonikti sadece bakışmayı biliyorduk. Bir gün kız kaçırdığını duydum şoka girdim. Onu zor unuttum. İlk aşkım oydu, son aşkımı hatırlamıyorum. Samimi söylüyorum 15-20 yıldan fazla oldu. Babam öldüğümden beri hayatımda kimse yok. 98 yılından beri yalnızım. Çok aldatıldım, davranışlarından anlarım'' diye konuştu.

Tilbe; çok sevilen 'Ama Evlisin' şarkısını ''Evli birine yazdım ama aramızda hiçbir şey olmadı. Kendisi oyuncu değil'' dedi.