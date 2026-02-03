Abone ol: Google News

3 çocuk annesi! Tuğçe Tayfur ve çocuklarından yeni kare geldi

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Tayfur, çocuklarıyla fotoğraf yayınladı.

Yayınlama Tarihi: 03.02.2026 13:37
  • Tuğçe Tayfur, çocuklarıyla beraber yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
  • Paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
  • Tuğçe Tayfur'un çocukları Efe, Lina ve Hira ile olan bu pozu dikkat çekti.

Türk müziğinin usta sanatçılarından Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Tayfur'un ölümünün ardından miras kavgalarıyla gündemden düşmeyen kızı Tuğçe Tayfur, son olarak çocuklarıyla verdiği pozla adından söz ettirdi.

İlk evliliğinden Efe adını verdiği bir oğlu olan Tayfur'un, Muhammet Aydın ile evliliğinden Lina ve Hira adında iki kızı var.

"ÇEKİN BİZİ"

Çocuklarıyla verdiği bir pozu sosyal medya hesabından yayınlayan Tayfur, "Efe'm 3. bakış pozunu verirken Linacığım her zamanki gibi limon yerken Hiracığım da 'bak kardeşim anlatamıyorum herhalde' derken ben de onları sarmalamışken çekin bizi." notunu yazdı.

Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Tuğçe Tayfur'un paylaşımına beğeni yağdı. 

