Nur Fettahoğlu'ndan çocuklu poz: Bin şükür

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yayınlandığı dönemde Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizileriyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Nur Fettahoğlu, şu sıralar kar tatilinde.

"HAYAT SİZE GÜZEL"

Ekranlarda olmasa da sosyal medyadaki aktif haliyle dikkat çeken ünlü oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından çocuklarıyla birlikte çekilen kareyi "Hayat sizinle güzel…. Bin şükür" notuyla paylaşarak takipçilerinin beğenisini topladı.

Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, oyuncunun hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Kızıyla güçlü bir bağ kurduğunu ifade eden oyuncu, "Kızımla güzel zaman geçiriyoruz, başka yaptığım bir şey yok zaten. Çok eğleniyorum onunla, gezerken bir sürü şey öğreniyorum." diyerek sade ama dolu dolu bir anne-kız ilişkisi yaşadıklarını söylemişti.