Survivor'da duygusal anlar: Bayhan ağladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların sevilen yarışması Survivor 2026'da iletişim ödülü verildi.

İletişim ödülünün duyurulmasının ardından yarışmacılar, ailelerine ve sevdiklerine duydukları özlemi dile getirdi. Mektup alacak olmanın verdiği sevinçle duygulanan yarışmacılar, yaşadıkları anları gözyaşları içinde paylaştı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Ünlüler takımında yarışan Bayhan ise ailesine dair yaptığı açıklamalarla hem ağladı hem de ağlattı. Anne ve babasını kaybettiğini anlatan Bayhan, yaşadığı acıları ve hayatında öğrendiği dersleri paylaşırken hüngür hüngür ağladı.

Bayhan, duygusal konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"DİK DURUYORUM"

"Bu hayatta öğrendiğim en önemli şey dik durmak. Dik duruyorum. Fakat yaşayamadığımız sevdiklerimizi düşündüğümüzde boynumuz bükülüyor. En son bu vakitler babamı kaybetmiştim, bir sene önce. Sonra yıllarca aradığım bir kız kardeşimi buldum. Öksüz büyümüş bütün kardeşlerimi buldum. Geç de olsa bu duyguyu yaşıyorum. Buradaki herkesi görüyorum, herkesi yaşıyorum."

Bayhan'ın sözleri ve gözyaşları, hem takım arkadaşlarını hem de izleyicileri derinden etkiledi.