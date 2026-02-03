Gülseren Ceylan'ın Yasmin Erbil paylaşımı: Bu yine geldi ya

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aşk hayatıyla gündemden düşmeyen 68 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in 27 yaşındaki eşi Gülseren Ceylan ile 30 yaşındaki kızı Yasmin Erbil, bir süredir birlikte vakit geçiriyor.

İkili bu anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

KÜSLÜK İDDİASI VARDI

İkilinin arasının iyi olduğu bilinirken, son günlerde sosyal medyada fark edilen bir detay dikkat çekmişti. Gülseren Ceylan ile Yasmin Erbil'in sosyal medyada birbirlerini takip etmediği görülünce, aralarına mesafe girdiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

"BU YİNE GELDİ"

Gülseren Ceylan, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koydu. Yasmin Erbil'in evine geldiği anları eğlenceli bir şekilde paylaşan Ceylan'ın, esprili bir dille söylediği "Bu yine geldi ya!" sözleri gündem oldu.