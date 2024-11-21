3. kez hamile olan Tuğçe Tayfur'un morali bozuk! Önce babasını sonra eşini sildi

Haber Merkezi

Özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen şarkıcı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz haftalarda babası ile markası yüzünden davalık olmuştu.

Şu an 3. bebeğine hamile olan Tuğçe Tayfur bu seferde kocası Muhammet Aydın ile sorunlar yaşamaya başladı.

HER ŞEYİ SİLDİ

Tuğçe Tayfur kocası Muhammet Aydın'ı sosyal medya hesaplarından takipten çıktı ve birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı.

Ünlü ismin yaptığı manidar paylaşımlar da dikkatlerden kaçmadı.

"EVLATLARIM YETER"

Tuğçe Tayfur ilk önce geçtiğimiz günlerde; 'Aman başkaları ne der diye yaşamayı bırakalı çok oldu. Yemin ediyorum bu hayatta güvenebileceğim kimsem yokmuş. Yaşadığım hayatımda bana kalan Efe'm, Lina'm bir de karnımdaki cinsiyeti bile belli olmayan bir evlat oldu.' ifadelerini kullandı.

Göndermeli paylaşımlarına doymayan Tuğçe Tayfur son olarak da Neşet Ertaş'ın 'Sana değer veren insan, kendini asla seni kaybedecek duruma sokmaz.' sözlerini paylaştı.