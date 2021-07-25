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    Fatma Girik taburcu oldu

    Göğüs rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Fatma Girik, sağlık durumunun iyiye gitmesi sonucu evine döndü.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 15:06
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 15:12
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    Fatma Girik taburcu oldu

    Yeşilçam'ın usta isimlerinden Fatma Girik, 20 Temmuz akşamı Torba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı.

    Girik, yardımcılarının çağırdığı ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

    Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alındı.

    Girik'in son durumu hakkında açıklama yapan menajeri Bircan Silan "Fatma Girik oksijen yetersizliğinden dolayı hastanede. Değerleri ve oksijen seviyesi normale döndü. Şu an kritik bir seviyede değil ve gayet iyi." ifadelerini kullanmıştı.

    SAĞLIĞINA KAVUŞTU

    Hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Girik, bugün taburcu edildi.

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