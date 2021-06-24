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    Pelin Karahan imaj değiştirdi

    Pelin Karahan, saçını boyatan ünlüler kervanına katıldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:10
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    Pelin Karahan imaj değiştirdi

    Amine Gülşe, Seda Bakan, Hazal Kaya'nın ardından Pelin Karahan da imaj değiştirdi. ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi ile ekranlara dönen Karahan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.

    "HAZIRIZ"

    Karahan, "Hazırız" notunu düştüğü paylaşımıyla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Karahan'ın sarı saçlı fotoğraflarına kısa sürede 230 binden fazla beğeni geldi.

    Takipçileri Karahan'ın yeni haline övgüler yağdırdı.

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    Pelin Karahan imaj değiştirdi #2

    Pelin Karahan imaj değiştirdi #3Pelin Karahan imaj değiştirdi #4

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