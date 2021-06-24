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- Pelin Karahan imaj değiştirdi
Pelin Karahan imaj değiştirdi
Pelin Karahan, saçını boyatan ünlüler kervanına katıldı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2021 - 09:44
- Güncelleme : 24.06.2021 - 10:10
Amine Gülşe, Seda Bakan, Hazal Kaya'nın ardından Pelin Karahan da imaj değiştirdi. ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi ile ekranlara dönen Karahan, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı.
"HAZIRIZ"
Karahan, "Hazırız" notunu düştüğü paylaşımıyla yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Karahan'ın sarı saçlı fotoğraflarına kısa sürede 230 binden fazla beğeni geldi.
Takipçileri Karahan'ın yeni haline övgüler yağdırdı.