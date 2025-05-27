6 ayda 26 kilo verdi! Işın Karaca'nın son hali şaşırttı

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Yıllardır kilo vermek için uğraşan ünlü şarkıcı Işın Karaca, sosyal medya hesabında yeni fotoğraflar yayınlamıştı.

Değişimiyle dikkat çeken 6 ayda 26 kilo veren Karaca, sıkı diyetine devam ediyor.

RESMEN ERİDİ

Ortak arkadaşlarının düğününde Kenan Doğulu ile beraber sahneye çıkan Işın Karaca, resmen eridi. Görenlerin ilk bakışta tanıyamadığı Işın Karaca, sosyal medyada gündem oldu.

"KENDİNİ TANIYACAKSIN"

“Balık yağı ve magnezyum takviyesi alıyorum" diyen Karaca, şunları söylemişti:

"Her şey uzman kontrolü altında. Bu ülkede Sibel Can’la birlikte en çok kilo alıp veren kadınım. Ama en sonunda anladım ki bu iş, insanın kendini tanımasıyla oluyormuş.”