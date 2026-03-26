Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan aşka geldi: 18 yıl sonra aynı sokaklarda

Şu sıralar sosyal medyanın dikkat çeken çiftlerinden ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile önceki gün Paris tatiline gitti.

2008'de evlenen ve ardından Paris'e giden çift, 18 yıl sonra balayı yaptıkları şehri yeniden gezdi.

"AYNI YERDEYİZ"

Altuğ, "Unutulmaz bir tatildi. Bu sokakları o gün büyük heyecanla gezmiştik. Birlikte Eyfel'e çıkmıştık. Şimdi yeniden aynı yerdeyiz." dedi.

"SENİN YAŞIN GELDİ"

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, katıldıkları bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulunmuştu. Evlilik fikrinin eşi Yağmur Atacan'dan geldiğini belirten Altuğ, aralarındaki yaş farkına da değinerek o ilginç diyalogu şu sözlerle aktardı: "Yağmur, çocuk yapma yaşımın geldiğini düşünerek, 'Senin artık zamanın geldi, biz evlenelim de çocuğumuz olsun, senin doğurman lazım' dedi. Mantıklıydı. Evlendiğimizde ben 35 yaşındaydım, Yağmur 26 yaşındaydı."