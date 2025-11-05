Abone ol: Google News

62 olduğuna kimse inanmıyor! Yonca Evcimik bikinili pozlarını yayınladı

Sosyal medyada aktif olan şarkıcı Yonca Evcimik, bikinili pozlarıyla görenleri kendisine hayran bıraktı.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 07:17
  • Yonca Evcimik, bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı ve hayranlık topladı.
  • 62 yaşındaki ünlü şarkıcı, genç kızlara meydan okuyor.
  • Evcimik, yeni şarkısı Lambada'nın popülerleştiğini belirtti.

Bir dönemin popüler ismi Yonca Evcimik, Çılgın Bediş dizisindeki performansının yanı sıra Bandıra Bandıra, Vurula Vurula, Abone ve 8.15 Vapuru gibi şarkılarıyla adından söz ettirmişti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, 62 yaşında genç kızlara meydan okumaya devam ediyor.

TEKNE POZLARI

Evcimik, tekne turundan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı, paylaşımına "Yeni şarkım Lambada ile 4 mevsim yaz yaşatacağımı söylemiştim. İşte dünden kareler. Lambada şarkısının yavaş yavaş dillere dolaştığını görüyorum. O zaman Lambada lambada" notunu yazdı.

