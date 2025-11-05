62 olduğuna kimse inanmıyor! Yonca Evcimik bikinili pozlarını yayınladı

- Yonca Evcimik, bikinili pozlarını sosyal medyada paylaştı ve hayranlık topladı.
- 62 yaşındaki ünlü şarkıcı, genç kızlara meydan okuyor.
- Evcimik, yeni şarkısı Lambada'nın popülerleştiğini belirtti.
Bir dönemin popüler ismi Yonca Evcimik, Çılgın Bediş dizisindeki performansının yanı sıra Bandıra Bandıra, Vurula Vurula, Abone ve 8.15 Vapuru gibi şarkılarıyla adından söz ettirmişti.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, 62 yaşında genç kızlara meydan okumaya devam ediyor.
TEKNE POZLARI
Evcimik, tekne turundan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sanatçı, paylaşımına "Yeni şarkım Lambada ile 4 mevsim yaz yaşatacağımı söylemiştim. İşte dünden kareler. Lambada şarkısının yavaş yavaş dillere dolaştığını görüyorum. O zaman Lambada lambada" notunu yazdı.