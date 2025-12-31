Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aralarındaki problemler yüzünden ailesini sildiğini duyuran şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in, eylül ayından bu yana kanser tedavisi gördüğü öğrenilmişti.

Kadriye Deniz’in sağlık durumuna ilişkin açıklama, kız kardeşi Yurda Gürler tarafından sosyal medya üzerinden yapılmıştı.

SON DURUM BİLGİSİ VERDİ

Yurda Gürler açıklamasında, “Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, bir süre daha kemoterapi almak zorunda maalesef. Umudumuzu kaybetmeden yola devam. Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadelede olan şifa bekleyen herkese Allah'tan şifa diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın." ifadelerini kullanmıştı.

Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz, hastaneye kaldırıldı.

"DAYAN ANNEM"

Anne Deniz, dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldü. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, "Dayan annem" notuyla annesinin hastaneye götürüldüğü anları paylaştı.