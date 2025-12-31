Mauro Icardi'nin kar sevinci! Sevgilisiyle kendini bahçeye attı

- Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, İstanbul'daki kar yağışının tadını çıkardı.
- İkili, romantik anlarını sosyal medyada paylaştı.
- Paylaşımlar, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
Arjantinli model Mauro Icardi, yeni bir aşka başladığını sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla duyurmuştu.
Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile aşk dolu pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
KAR SEVİNCİ
Sık sık birlikte paylaşımlar yapan çiftin romantik pozları, sosyal medyada beğeni topluyor.
Aşıklar, bu defa İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası yaşadıkları sevinci Instagram'dan paylaştı.