83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar açıklandı.

Beverly Hills kentinde komedyen Nikki Glaser'ın sunduğu programda 'Drama Dalında En İyi Film' ödülünü Hamnet kazanırken 'En İyi Animasyon' ödülünü 'K-pop Demon Hunters' aldı.

'Müzikal/Komedi Dalında En İyi Film' kategorisinin kazananı 'One Battle After Another' filmiyle Paul Thomas Anderson, 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görüldü.

ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ SIRALANDI

Televizyon ve sinema olmak üzere iki kategoride bu yıl 83'üncüsü verilen Altın Küre Ödülleri'nin sahipleri şöyle listelendi:

SİNEMA

Drama dalında en iyi film: Hamnet

En iyi yönetmen: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Müzikal/komedi dalında en iyi film: One Battle After Another

En iyi yabancı film: The Secret Agent

En iyi animasyon: K-pop Demon Hunters

En iyi senaryo: Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

En iyi orijinal şarkı: Golden (K-pop Demon Hunters)

En iyi orijinal film müziği: Ludwig Göransson (Sinners)

Müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Rose Byrne (If I Had Legs I'd Kick You)

Müzikal/komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Timothee Chalamet (Marty Supreme)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Jessie Buckley (Hamnet)

Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Wagner Moura (The Secret Agent)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Teyana Taylor (One Battle After Another)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Stellan Skarsgard (Sentimental Value)

TELEVİZYON:

En iyi televizyon draması: The Pitt

En iyi mini dizi/televizyon filmi: Adolescence

Müzikal/komedi dalında en iyi televizyon dizisi: The Studio

Müzikal/komedi dalında en iyi kadın oyuncu: Jean Smart (Hacks)

Müzikal/komedi dalında en iyi erkek oyuncu: Seth Rogen (The Studio)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu: Rhea Seehorn (Pluribus)

Drama dalında en iyi erkek oyuncu: Noah Wyle (The Pitt)

Mini dizi/televizyon filminde en iyi kadın oyuncu: Michelle Williams (Dying For Sex)

Mini dizi/televizyon filminde en iyi erkek oyuncu: Stephen Graham (Adolescence)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Erin Doherty (Adolescence)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Owen Cooper (Adolescence)