Akıllı lens operasyonu! Seren Serengil ameliyat oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çocuk yaşta ünlü olan isimlerden Seren Serengil, yaklaşık 2 yıl önce magazin programı yapmama kararı almış ve ekranlara veda etmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Seren Serengil, aynı zamanda estetik serüvenine de hiç hız kesmeden devam etti.

ESTETİĞE KISA BİR ARA

İşlem üstüne işlem yaptıran, yıllardır da büyük değişimiyle konuşulan isimler arasında yer alan Seren Serengil, bu sefer estetikten ziyade sağlıkla alakalı bir operasyonla gündeme oturdu.

HASTANEDEN KARE

Son zamanlarda görmeyle ilgili probleminin korkunç bir seviyeye çıktığını söyleyen Seren Serengil, kendini yaralamaya başladığını açıkladı. Ameliyat sonrası pozlarını paylaşan Serengil, doktoruna teşekkür ettiği paylaşımına şu notu düştü:

"TEŞEKKÜR EDERİM"

"Tam ilkokuldan beri numaralı gözlüklerim vardı, okula gidince gözümden çıkarıp çantama koyardım. Arkadaşlarım dört göz dediler diye bir daha okulda hiç takmadım... Görme tembelliği yıllar sonra 7 numaralara kadar çıktı.. Sadece lens takınca görebiliyordum ama bu sefer de gözlerim çok kurumaya, baş ağrılarına, hele lensleri çıkardığımda kendimi yaralamaya başlamıştım. Mutfak dolaplarının kaç kere gözüme girdiğini biliyorum. Yatağımı zor buluyordum yani artık çok korkunç boyuttaydı. Ama yine de senelerce korkumdan ihmal ettim, hep kaçtım, bugüne kadarmış. Ne önemliymiş görmek, meğer görmeden yaşamışım yıllarca.... Bu arada yapılan işlem uzak yakın görme bozukluğuna karşı göz içi lens değişimi işlemi. Güzel günler görme temennisiyle, teşekkür ederim."