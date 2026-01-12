Oyuncu Özgü Namal yeni aşka yelken açtı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllar önce iki çocuğunun babası Ahmet Serdar Oral'ın ani ölümüyle yıkılan Özgü Namal, yer aldığı projelerle başarılara imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla kaza geçiren Namal, bu sefer de özel hayatıyla adından söz ettirdi.

YENİ AŞK İDDİASI

Ünlü isim bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Eşinin kaybettikten sonra hayatına kimseyi almayan Özgü Namal'ın yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, rol aldığı dizilerle hayranlarıyla yeniden kucaklaşan Namal’ın, özel hayatını her zamanki gibi sessiz sedasız ve gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği görülüyor. Namal'ın, 6 ay önce Ercan Han Üşümez ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.