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    Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı

    Kızı Melisa 8 yaşında olan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 07:59
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 08:24
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    Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı ile evliliğinden olan kızı Melisa 8 yaşına girdi.

    Kızının doğum gününü pasta keserek kutlayan Ilıcalı, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

    "ABLALARINI ÖRNEK AL"

    Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı.

    Ilıcalı'nın Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa isimlerinde dört kızı, Begüm adında bir de torunu var.

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #1

    Acun Ilıcalı, kızı Melisa nın doğum gününü kutladı #2

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