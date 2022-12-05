Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya hamlesi

Acun Ilıcalı, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yanından uzaklaşmak isteyen Altunkaya'yı yanına çekti.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Ilıcalı, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geldiği töreninde açıklamalarda bulundu.

Yanına çekti

Muhabirlere hızlıca poz vermek için duran Ilıcalı'nın sevgilisi, kenarda durmak için geri adım atınca ünlü televizyoncu, sevgilisinin yanına çekti. Daha önce de bir düğünde geri planda duran Altunkaya, sosyal medyada gündem olmuştu.

"Mutluyum"

"Çok da ödül aldığım için çok da mutluyum." diyen Ilıcalı, davete geç kaldı. "Hava da soğuk Antalya'dan geldim her zamanki gibi geç kaldık." diyen Ilıcalı'ya genç sevgilisi eşlik ediyordu.

Utangaç sevgili

Süper mini bir elbise giyen Ayça Çağla Altunkaya, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde olduğu gibi yine utangaçtı. O anlarda ise Acun Ilıcalı, sevgilisini yanına çekti. Utangaç halleri ve hiç konuşmaması dikkat çeken Altunkaya, siyah tarzıyla beğeni topladı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ödül törenine katıldı ViDEO