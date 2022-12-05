Petrol
87.82
2.63%
Euro
19.6998
0.36%
Dolar
18.6369
0.01%
Altın
1.075
-0.14%
Borsa
4985
0.00%
Bitcoin
326.947
1.63%
BTXN Coin
5.46
0.55%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya hamlesi

    Acun Ilıcalı, gazetecilerin sorularını yanıtlarken yanından uzaklaşmak isteyen Altunkaya'yı yanına çekti.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 14:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Acun Ilıcalı'dan Ayça Çağla Altunkaya hamlesi

    Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Ilıcalı, genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geldiği töreninde açıklamalarda bulundu.

    Yanına çekti

    Muhabirlere hızlıca poz vermek için duran Ilıcalı'nın sevgilisi, kenarda durmak için geri adım atınca ünlü televizyoncu, sevgilisinin yanına çekti. Daha önce de bir düğünde geri planda duran Altunkaya, sosyal medyada gündem olmuştu.

    "Mutluyum"

    "Çok da ödül aldığım için çok da mutluyum." diyen Ilıcalı, davete geç kaldı. "Hava da soğuk Antalya'dan geldim her zamanki gibi geç kaldık." diyen Ilıcalı'ya genç sevgilisi eşlik ediyordu.

    Utangaç sevgili

    Süper mini bir elbise giyen Ayça Çağla Altunkaya, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde olduğu gibi yine utangaçtı. O anlarda ise Acun Ilıcalı, sevgilisini yanına çekti. Utangaç halleri ve hiç konuşmaması dikkat çeken Altunkaya, siyah tarzıyla beğeni topladı.

    Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ödül törenine katıldı ViDEO

    Acun Ilıcalı dan Ayça Çağla Altunkaya hamlesi #1


    Osmaniye'de sahte para basan 2 kişiye tutuklama
    3. Sayfa

    Osmaniye'de sahte para basan 2 kişiye tutuklama

    Derin göğüs dekolteli pozlarıyla yok artık dedirtti
    Medya

    Derin göğüs dekolteli pozlarıyla yok artık dedirtti

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir