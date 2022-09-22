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    Adam Levine hamile eşini aldattı

    Maroon 5'ın solisti Adam Levine, Victoria's Secret modeli eşi Behati Prinsloo'yu aldattı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 11:20
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 12:00
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    Adam Levine hamile eşini aldattı

    Maroon 5 grubunun solisti Adam Levine, herkesi şaşırtan bir iddia ile gündeme geldi.

    Gizli ilişki

    Şarkıcının, ünlü Victoria's Secret modeli eşi Behati Prinsloo'yu aldattığı iddia ediliyordu. Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram'dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürdü.

    "Bebeğimin adını Sumner koyacağım"

    Şarkıcının, modele attığı mesajlarda "Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?" dediği görülüyor.

    Adam Levine hamile eşini aldattı #1

    "Yaptığım doğru değil"

    Konu ile açıklamada yapan Levine, "Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım. Bazı durumlarda uygunsuz hale geldi; Bunu ele aldım ve ailemle birlikte bunu düzeltmek için adımlar attım." dedi.

    "Bu dünyada tek umursadığım eşim ve ailem." diyen şarkıcı, konuşmasının devamında ise "Benim için gerçekten önemli olan tek şeyi riske atacak kadar saf ve aptal olmak, yapabileceğim en büyük hataydı. Bir daha asla yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum. üstesinden geleceğiz. Ve birlikte üstesinden geleceğiz." açıklamasında bulundu.

    Adam Levine hamile eşini aldattı #2

    Adam Levine hamile eşini aldattı #3

    Adam Levine hamile eşini aldattı #4


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