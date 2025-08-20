Adem Metan yazdı, Demet Akalın cevap verdi: Büyük festivallerde yasaklıyım

Ensonhaber yazarı Adem Metan, "Demet Akalın gerçeği" başlıklı yazısında Kültür Yolu Festivalleri'ne dikkat çekti.

"Bence Kültür Yolu, iyi bir proje. Peki ben neden gündemde yokken bu festivale eğildim?" diyen Adem Metan, Demet Akalın'ın bu festivallerde neden olmadığını sorgulayarak şunları yazdı:

"Bazı önemli isimleri de ben şahsım adına bu festivalde görmek isterim. Mesela; Demet Akalın. Bence Demet Akalın, bir Kültür Yolu Festivali’nde mutlaka sahne almalı. Neden mi?

Size bununla ilgili yaşadığım bir olayı anlatayım. Geçen gün, Sakarya’da köydeki evin bahçesinde ağaçları sularken yan tarafta ablalar, bangır bangır Demet Akalın dinliyordu. Bu belki bizim için küçük ama yerel bölgelerde oldukça önemli bir olay.

"HALKIN SESİNE KULAK VERMEK GEREK"

Zaten biz günlük yaşam içerisinde radyoları açtığımızda muhakkak bir Demet Akalın şarkısıyla karşılaşıyoruz. Ama burada olay farklı. Ablalar, bilhassa Demet Akalın açıp dinleyip eğleniyorlar.

Üstelik bu yazı, tek başına sırtlayan bir sanatçıdan bahsediyoruz. ‘Yerinde dur’ şarkısı trendleri altüst etmişken… Türkiye’nin en ücra köylerinde bile dinleniyorken…

Halkın geneli, bu yaz dönemini pek çok yazda da olduğu gibi Demet Akalın’la açıp Demet Akalın’la kapatıyorken… Halkın sesine de kulak vermek gerek. Bence Akalın muhakkak bu projede yer almalı. Aksi hem dinleyene hem de sanatçıya büyük ayıp olur."

DEMET AKALIN CEVAP VERDİ: YASAKLIYIM

Adem Metan'ın bu yazısını paylaşan Demet Akalın, şunları yazdı:

"Sonunda deneyimli gerçek halkın gazetecisinin gözünden kaçmamışız. Sağolsun.

Yıllardır ne hikmetse Kültür Yolları büyük festivallerde yasaklıyım! Benim şarkılarımdan mahrum kalan binlerce insan bana yazıyor ama benim yapacak bir şeyim yok. Ben sadece şarkıcı arkadaşlarımın sahnelerinde kendi şarkılarımı görüyorum.

Garip tabii, gerçeği varken onlardan duymak! Hatta geçen Sinan canlı yayında konserde beni aradı görüntülü! Neyse diyeceğim o ki, sevgili Adem sağolsun bu yaz neredeyse suyun içinde çalan şarkımızdan başlayıp yazmış. Sizi seviyorum elbet bir yerlerde görüşürüz."

