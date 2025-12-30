Afra Saraçoğlu'ndan 2025'e veda paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

A.B.İ dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Afra Saraçoğlu, sosyal medyanın aktif güzellerinden.

Saraçoğlu, 2025 yılına yaptığı veda paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

ABD'de selfie yaptığı bir fotoğrafını paylaşan Saraçoğlu, paylaşımın altına da duygu dolu bir not ekledi.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Afra Saraçoğlu, bu karesinin altına ise "Teşekkür ederim, 2025, bana özdeğerimi geri kazandırdığın, ailemin gerçek değerini öğrettiğin ve nereden geldiğimi terk etmeden geleceğimi inşa edebileceğimi gösterdiğin için." notunu ekledi..