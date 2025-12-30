Abone ol: Google News

Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum

Acemi Cadı dizisiyle hayatımıza giren ve o dönemde tüm popüler gençlik dizilerinde yer alan Merve Boluğur, son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 15:05
  • Merve Boluğur, "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" notuyla paylaşım yaptı.
  • Bu paylaşım sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçilerini meraklandırdı.
  • Boluğur'un hayatında yeni biri olup olmadığı en çok tartışılan konu oldu.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ama sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, yine kendinden konuşturmayı başardı.

"YILIN SON HATASI"

Sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videoya, "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" notunu düşen Boluğur'un bu sözleri, takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Ünlü oyuncunun ne demek istediği merak konusu olurken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.

Paylaşımın ardından en çok merak edilen konu ise Boluğur'un hayatında yeni biri olup olmadığı oldu.

