Merve Boluğur’dan şaşırtan paylaşım: Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum

Uzun zamandır ekranlarda olmayan ama sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, yine kendinden konuşturmayı başardı.

"YILIN SON HATASI"

Sosyal medya hesabından paylaştığı kısa videoya, "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum" notunu düşen Boluğur'un bu sözleri, takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Ünlü oyuncunun ne demek istediği merak konusu olurken, paylaşım kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yoruma neden oldu.

Paylaşımın ardından en çok merak edilen konu ise Boluğur'un hayatında yeni biri olup olmadığı oldu.