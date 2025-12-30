Kanye West'ten ölmeden önce yapılacaklar listesi: Kaplıcalara gitmek

- Kanye West'in 'ölmeden önce yapılacaklar listesi' sosyal medyada viral oldu.
- Listede birçok ülkeleri ziyaret etmek ve çeşitli aktiviteler yer alıyor.
- West'in yapmak istediklerinin arasında örneğin, kaplıcalara gitmek ve köpekbalıklarıyla yüzmek bulunuyor.
Eserleriyle dünyaca ünlü rapçi Kanye West, sosyal hayatıyla da oldukça konuşuluyor.
Özel hayatı ve absürt giyim tarzıyla da adından sık sık söz ettiren Kanye West'in bu sefer de 'ölmeden önce yapılacaklar listesi' viral oldu.
ÖLMEDEN ÖNCE YAPILACAK LİSTESİ HAZIRLADI
Ölmeden önce yapmak istediği şeyleri sıraladığı öne sürülen Kanye'nin 'bucket list'inde 36 madde olduğu öğrenildi.
Listede Rusya, Brezilya, Şili ve Çin Seddi gibi birçok yere gitmek yer alırken; köpekbalıklarıyla yüzmek, 'bungee jumping' yapmak ve 'direk dansı öğrenmek' gibi maddeler de bulunuyor.
36 MADDELİK 'BUCKET' LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI
Listesinin devamında ise şu maddeler yer aldı:
Kilimanjaro Dağı'na tırmanmak
Jamaika'da ev almak
Motosiklet sürmeyi öğrenmek
Güney Amerika’yı gezmek
Köpekbalıklarıyla yüzmek
Paraşütle atlamak (skydiving)
Bungee jumping yapmak
Sörf yapmayı öğrenmek
Tüplü dalış yapmak (scuba dive)
Snowboard yapmak
File binmek
Bir yanardağa tırmanmak
Bir kitap yazmak
Kendi markamı / koleksiyonumu tasarlamak
New York'ta ev almak
Los Angeles'tan New York'a araba ile gitmek
Kendi şampuanımı / sabunumu yapmak
İzlanda'daki kaplıcalara gitmek
Drive-in sinemaya gitmek
Fransızca öğrenmek
Çin Seddi’ni ziyaret etmek
Piramitleri görmek
Amazon’u ziyaret etmek
Lut Gölü’nde yüzmek
Ürdün’de Petra’yı görmek
Machu Picchu’ya tırmanmak
Tac Mahal’i ziyaret etmek
Brezilya’da Kurtarıcı İsa Heykeli’ni görmek (Christ the Redeemer)
Şili’de Moai heykellerini görmek
Kamboçya'da Angkor Wat'ı görmek
Rusya'yı gezmek
Trans Sibirya Ekspresi'ne binmek
Yatırım yapmayı öğrenmek
Sık sık resim yapmak
Bir pug sahiplenmek
'Pole dance' (direk dansı) öğrenmek