Kanye West'ten ölmeden önce yapılacaklar listesi: Kaplıcalara gitmek

Eserleriyle dünyaca ünlü rapçi Kanye West, sosyal hayatıyla da oldukça konuşuluyor.

Özel hayatı ve absürt giyim tarzıyla da adından sık sık söz ettiren Kanye West'in bu sefer de 'ölmeden önce yapılacaklar listesi' viral oldu.

ÖLMEDEN ÖNCE YAPILACAK LİSTESİ HAZIRLADI

Ölmeden önce yapmak istediği şeyleri sıraladığı öne sürülen Kanye'nin 'bucket list'inde 36 madde olduğu öğrenildi.

Listede Rusya, Brezilya, Şili ve Çin Seddi gibi birçok yere gitmek yer alırken; köpekbalıklarıyla yüzmek, 'bungee jumping' yapmak ve 'direk dansı öğrenmek' gibi maddeler de bulunuyor.

36 MADDELİK 'BUCKET' LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

Listesinin devamında ise şu maddeler yer aldı:

Kilimanjaro Dağı'na tırmanmak

Jamaika'da ev almak

Motosiklet sürmeyi öğrenmek

Güney Amerika’yı gezmek

Köpekbalıklarıyla yüzmek

Paraşütle atlamak (skydiving)

Bungee jumping yapmak

Sörf yapmayı öğrenmek

Tüplü dalış yapmak (scuba dive)

Snowboard yapmak

File binmek

Bir yanardağa tırmanmak

Bir kitap yazmak

Kendi markamı / koleksiyonumu tasarlamak

New York'ta ev almak

Los Angeles'tan New York'a araba ile gitmek

Kendi şampuanımı / sabunumu yapmak

İzlanda'daki kaplıcalara gitmek

Drive-in sinemaya gitmek

Fransızca öğrenmek

Çin Seddi’ni ziyaret etmek

Piramitleri görmek

Amazon’u ziyaret etmek

Lut Gölü’nde yüzmek

Ürdün’de Petra’yı görmek

Machu Picchu’ya tırmanmak

Tac Mahal’i ziyaret etmek

Brezilya’da Kurtarıcı İsa Heykeli’ni görmek (Christ the Redeemer)

Şili’de Moai heykellerini görmek

Kamboçya'da Angkor Wat'ı görmek

Rusya'yı gezmek

Trans Sibirya Ekspresi'ne binmek

Yatırım yapmayı öğrenmek

Sık sık resim yapmak

Bir pug sahiplenmek

'Pole dance' (direk dansı) öğrenmek