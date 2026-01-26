Ahmet Tatlıses'in giderli son paylaşımı gündem oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yıllardır çocuklarıyla kavga içinde olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir süredir görüşmediği oğlu Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararın ardından Ahmet Tatlıses'e elektronik kelepçe takıldı. Baba ve oğul arasındaki sorunlar devam ederken Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından gönderme yaptı.

"HATANIN BEDELİNİ EVLADA ÖDETMEK"

Bu süreçte sık sık babasına yaptığı göndermelerle dikkat çeken Ahmet Tatlıses'ten yeni paylaşım geldi. İsim vermeden babasına gönderme yapan Tatlıses'in sözleri, gündem oldu.

Instagram hesabından kendi fotoğrafını yayınlayan Ahmet Tatlıses, "Herkes hata yapar ama hatanın bedelini evlada ödetmek hiçbir gerekçeyle açıklanmaz. Saygı bizde baki, gerçek de yerli yerinde." ifadelerini kullandı.