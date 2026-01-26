Abone ol: Google News

Vildan Atasever anne oldu! Hastaneden fotoğraf paylaştılar

Oyuncu Vildan Atasever ile müzisyen Mehmet Erdem, ilk kez anne-baba oldu. Çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 15:51
  • Vildan Atasever ve Mehmet Erdem ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
  • Çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi.
  • Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

2021 yılında evlenen magazin dünyasının ünlü çifti Mehmet Erdem ve Vildan Atasever,  özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyordu.

Kısa süre önce hamile olduğu ortaya çıkan Vildan Atasever, doğum yaptı.

ALİ KEMAL DOĞDU

İlk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan çift, oğullarına Ali Kemal adını verdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu öğrenildi.

