Özcan Deniz imajını değiştirdi! Sakallar gitti

Ailesiyle sorunlar yaşayan ve mahkemelik olan Özcan Deniz, kariyeri ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü isim son olarak yeni imajıyla adından söz ettirdi.

Uzun yıllardır sakalsız imajıyla dikkat çeken Deniz, geçtiğimiz aylarda uzun sakal ve bıyığıyla adından söz ettirmişti. Uzun süre sakallı ve bıyıklı imajıyla dikkat çeken Deniz'den yeni hamle geldi.

SAKALLAR GİTTİ

Yoğun bir konser maratonu bulunan ve aynı zamanda oyunculuğa devam eden Özcan Deniz, imaj değişikliğine gitti. Deniz, uzun süredir kullandığı sakallarını kısalttı. Ünlü isim yeni imajıyla da önceki akşam sahneye çıktı.