Melek Mosso sahnede fenalaştı! Sevenleri korktu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yoğun konser maratonuna devam eden Melek Mosso, son olarak Kıbrıs'ta sahneye çıkan Mosso, sevenlerini korkuttu.

Röportajın ardından sahneye çıkarken sevilen şarkılarını söyleyen Melek Mosso, fenalaştı.

Tansiyonu düşen şarkıcı, ilk müdahalenin ardından sahnesine devam etti.

"GAYET İYİYİM"

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Melek Mosso, "Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Gayet sağlıklıyım" dedi.