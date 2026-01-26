Abone ol: Google News

Melek Mosso sahnede fenalaştı! Sevenleri korktu

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcı Melek Mosso, Kıbrıs'ta sahnesinde bir anda fenalaştı.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 14:44
  • Melek Mosso, Kıbrıs'taki konserinde fenalaşarak sahnede korkuttu.
  • Tansiyonu düşen şarkıcı, kısa bir müdahale sonrası performansına devam etti.
  • Mosso, sosyal medyada sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak sevenlerine teşekkür etti.

Yoğun konser maratonuna devam eden Melek Mosso, son olarak Kıbrıs'ta sahneye çıkan Mosso, sevenlerini korkuttu.

Röportajın ardından sahneye çıkarken sevilen şarkılarını söyleyen Melek Mosso, fenalaştı.

Tansiyonu düşen şarkıcı, ilk müdahalenin ardından sahnesine devam etti. 

"GAYET İYİYİM"

Sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Melek Mosso, "Sevenlerim, mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Sadece tansiyonum düştü. Sanıyorum biraz güçsüz kaldım. Stres, iş, yoğunluk... Gayet sağlıklıyım" dedi.

