Ailesi Ronaldo’nun nişanlısı Georgina’yı anlattı

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez’e akrabalarından tepki geldi.

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo'nun hayat arkadaşı Georgina Rodriguez'in ailesi, konuştu. Georgina'yı büyüten dayısı, "Zengin oldu, bizi unuttu, dünyanın en kötü kadını" derken kız kardeşi, oğulları için imzalı forma ricasını bile reddettiğini söyledi.

"LÜKS İÇİNDE YAŞAMIYORUZ"

Georgina'ya eleştirilerde bulunan dayı Hernandez, "Onun gibi lüks içinde yaşamıyoruz diye bizden daha iyi olduğunu düşünüyor ve bizden utanıyor. Ronaldo ile birlikte olduğunu öğrendiğimden beri beni bir veya iki kere aradı. Ondan şimdiye kadar asla bir şey istemedim." dedi.

"BEN BAKTIM"

Georgina ile birlikte kardeşini her zaman koruduğunuda kaydeden Jesus Hernandez, "Her zaman Georgina ve kız kardeşini koruyup kolladım. Onlara kıyafet alır, hatta elektrik ve su faturalarını bile ben ödüyordum. Elimden gelen her şeyi yaptım." diye konuştu.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ KADINI"

Yeğeni ile defalarca konuşmaya çalıştıığını kaydeden Jesus Hernandez, "Hatta Cristiano’nun Facebook sayfasına ‘Dünyanın en kötü kadını yanında. Eğer bilmek istiyorsan bana ulaş, sana anlatırım’ yazdım.'' dedi.

ÜVEY KIZ KARDEŞİ DE ŞİKAYETÇİ

Georgina Rodriguez hakkında konuşan bir diğer isim ise ünlü modelin üvey kız kardeşi Patricia Rodriguez oldu. Patricia, üvey kız kardeşi hakkında "Oğlumun doğum gününde üvey kız kardeşime Cristiano’ya oğlum için bir forma imzalayabilir mi diye sormasını istedim. O ise bana hayır dedi ve Cristiano tatildeyken onu bunaltmayacağını söyledi. Bize bir imzalı formayı bile çok gördü." açıklamalarını yaptı.