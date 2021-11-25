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    Ajda Pekkan uzayda

    Yeni klibi için kamera karşısına geçen Ajda Pekkan, bu defa astronot oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2021 - 08:57
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 09:07
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    Ajda Pekkan uzayda

    Pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan kıyafetleri, fiziği, yıllara meydan okuyan görüntüsü ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

    Geçtiğimiz aylarda yeni albümü için verdiği bikinili pozlar ile adından söz ettiren Pekkan, şimdi de albümündeki Bi Tık isimli şarkıya çektiği kliple gündeme geldi.

    AJDA YİNE FARKLI

    Sürekli yenilenen teknojiye ve zamana ayak uyduran 75 yaşındaki Pekkan'ın klip çekiminden fotoğraflar sosyal medyaya çıktı. Süper Star, klipte ateşle oynadı, buzlar kraliçesi oldu ve bir astronot olarak uzaya çıktı.

    2 SAAT HALATLA ASILI KALDI

    Çelik halatlarla 2 saat tavana asılan ünlü şarkıcı, İki gün süren set boyunca da günde 16 saat neredeyse hiç oturmadı.

    Çekimler iki gün sürdü. Kamera arkasında onlarca kişi çalıştı. Süperstar sık sık kostüm değiştirdi. Toplam maliyet 600 bin TL’yi buldu.

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