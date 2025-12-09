Aleyna Tilki artık sarışın değil! Yeni halini paylaştı

- Aleyna Tilki, sarı saçlarını değiştirdi ve yeni imajını Instagram'da paylaştı.
- Bu sürpriz değişiklik, takipçileri tarafından yoğun yorum aldı.
- Ünlü şarkıcı, yeni görünümüyle magazin gündeminde yer aldı.
Ünlü olduğu gündem beri sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, ani bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarından vazgeçen ünlü isim, yeni halini Instagram'dan paylaştı.
YENİ ALEYNA ŞAŞIRTTI
Ünlü şarkıcı, sarı saçlarından vazgeçerek sürpriz bir şekilde imaj değişikliğine gitti.
Saçlarını boyatan Aleyna Tilki, son halini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Sarışın görmeye alıştığımız şarkının yeni haline takipçilerinden yorum yağdı.