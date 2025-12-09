Aleyna Tilki artık sarışın değil! Yeni halini paylaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü olduğu gündem beri sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki, ani bir kararla imaj değişikliğine gitti. Sarı saçlarından vazgeçen ünlü isim, yeni halini Instagram'dan paylaştı.

YENİ ALEYNA ŞAŞIRTTI

Ünlü şarkıcı, sarı saçlarından vazgeçerek sürpriz bir şekilde imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını boyatan Aleyna Tilki, son halini Instagram'dan sevenlerinin beğenisine sundu. Sarışın görmeye alıştığımız şarkının yeni haline takipçilerinden yorum yağdı.