Ali Şen'in oğlu Adnan Şen'den korkutan haber: Beyin kanaması geçirdi

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in oğlu ünlü iş insanı Adnan Şen hakkında korkutan bir gelişme yaşandı.

ABD'de yaşayan ve burada 'Emlak Kralı' olarak tanınan Adnan Şen, bu kez sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Adnan Şen’in, beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle ameliyat edildiği iddia edildi.

"ADNAN ŞEN İLE İLGİLİ MAALESEF TATSIZ BİR HABERİM VAR"

Yaşanan gelişmeyi, Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde paylaştı.

Cankurt'un söz konusu yazısında şu ifadeler yer aldı:

Eşi Begüm Şen ve oğulları Can ile 2016'da Los Angeles'a taşınan ve kısa sürede şehrin en büyük müteahhitlerinden biri olan Adnan Şen ile ilgili maalesef tatsız bir haberim var!

"AMBULANS UÇAKLA MİAMİ'YE GÖTÜRÜLEN ADNAN ŞEN, HEMEN AMELİYATA ALINMIŞ"

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in büyük oğlu olan Adnan Şen, meğer önceki ay beyin kanaması geçirmiş de haberimiz olmamış! Jet sosyetenin Karayipler'deki popüler adası St. Barths'ta geçen yıl başlattığı lüks inşaat projesini denetlemeye gittiğinde yaşanmış bu talihsiz olay. Ambulans uçakla Miami'ye götürülen Adnan Şen, hemen ameliyata alınmış.

"EVİNDE DİNLENEN ADNAN BEY'İN BEYNİNDE YİNE BİR SORUN OLUŞMUŞ"

Başarılı geçen operasyonun ve hastanede geçen iki haftalık nekahat döneminin ardından Begüm Hanım, eşini Los Angeles Beverly Hills'teki evlerine götürmüş. Bu arada halen evinde dinlenen Adnan Bey'in beyninde yine bir sorun oluşmuş.

ALİ ŞEN KİMDİR?

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Şen, 12 Nisan 1939’da Kosova’nın Prizren kentinde dünyaya geldi. İş dünyasında uzun yıllar farklı sektörlerde yatırımlar yapan Şen, özellikle spor camiasındaki çalışmalarıyla tanındı.

İlk kez 1981-1983 yılları arasında Fenerbahçe Başkanlığı görevini üstlendi. Daha sonra 1994-1998 döneminde yeniden başkan seçilerek kulübün önemli başarılarına imza attı.

"Ali Şen başkan, Fenerbahçe şampiyon" sloganıyla özleşen Ali Şen, 15 Şubat 1998 tarihinde düzenlenen olağan kongrede başkanlığı Aziz Yıldırım'a devretti.

Taraftarla kurduğu yakın bağ ve karizmatik tavırlarıyla hafızalarda yer edinen Şen, Fenerbahçe tarihine damga vurmuş isimlerden biri oldu.

Onun başkanlık dönemleri, sarı-lacivertli camiada halen sıkça anılmaktadır.