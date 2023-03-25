Alişan aşka geldi! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Birlikte yaşlanmak tek dileğim
Haber Merkezi

Şarkıcı Alişan, 2018 yılında ile dünyaevine girdi.

Çift, mutluluklarını kucaklarına aldıkları 2 çocuklarıyla taçlandırmıştı.

Bir dönem ayrılığın eşiğinden dönen ikili, şimdilerde aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve Varol, sık sık birlikte olan karelerini hayranlarının beğenisine sunuyor.

"Birlikte olacağımız doğum günlerimiz olsun"

Son olarak Alişan'dan yeni bir paylaşım geldi.

Eşinin 33'üncü yaşını kutlayan şarkıcı, romantik sözlere yer verdi. Birlikte çekilen karelerini paylaşarak şu notu düştü:

İnşallah sağlıkla, huzurla nice nice birlikte olacağımız doğum günlerimiz olsun. Çocuklarımızın büyüdüğünü görmek ve birlikte yaşlanmak tek dileğim. Seni seviyorum doğum günün kutlu olsun karıcım.

Çift, Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle partisini birkaç gün önceden düzenlemişti.

Alişan aşka geldi! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Birlikte yaşlanmak tek dileğim
Alişan aşka geldi! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Birlikte yaşlanmak tek dileğim
Alişan aşka geldi! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Birlikte yaşlanmak tek dileğim
Alişan aşka geldi! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Birlikte yaşlanmak tek dileğim