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    Alişan'ı yıkan ikinci ölüm! Kardeş acısı dinmeden yeniden kahroldu...

    Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan, tekrar ölüm haberiyle yıkıldı. Alişan'ın kuzeni, banyoda düşerek kafasını betona çarptı. Hastaneye kaldırılan Ozan Tektaş, kurtarılamadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 17:25
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 05:57
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    Alişan'ı yıkan ikinci ölüm! Kardeş acısı dinmeden yeniden kahroldu...

    Şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin acısını yaşarken, kuzeninin ölüm haberiyle bir kez daha kahroldu.

    BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    Alişan’ın kuzeni Ozan Ebcin'in banyoda düşerek kafasını çarpması sonucu beyin kanaması geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

    Ozan Ebcin, Selçuk Tektaş’ın cenazesine de katılmıştı.

    HER GÜN MEZARINA GİDİYOR

    Alişan'ın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan Selçuk Tektaş'ın mezarını her gün ziyaret ettiği öğrenildi.

    Alişan ı yıkan ikinci ölüm! Kardeş acısı dinmeden yeniden kahroldu... #1

    Alişan ı yıkan ikinci ölüm! Kardeş acısı dinmeden yeniden kahroldu... #2

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