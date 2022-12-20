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    Amber Heard karalama davasında uzlaşmaya gitti

    Amber Heard, mahkemeye sunduğu itirazlardan ve tazminatı ödememek için attığı adımların ardından uzlaşmaya gitmeye karar verdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 10:32
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 10:49
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    Amber Heard karalama davasında uzlaşmaya gitti

    Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Johnny Depp ve Amber Heard’ün birbirinden çarpıcı iddialarla gündeme gelen karalama davası, Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.

    10 milyon dolar ödeyecekti

    Davayı kaybeden ve Depp’e 10 milyon dolardan fazla tazminat ödemesi gereken Heard, kararın geri alınması için pek çok itirazda bulunmuştu.

    "Konu para değil"

    Dava sonucunu kabul etmeyen ve geri adım atmayacağını yineleyen Heard, Depp’e 1 milyon dolar dolar ödeme yapacağını açıklayarak uzlaşmaya varmak istediğini açıkladı. Depp’in avukatları, oyuncunun Heard’den alacak olduğu 1 milyon doları hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı. Avukatlar, Depp için konunun hiçbir zaman ‘para’ olmadığını açıkladı.

    Amber Heard karalama davasında uzlaşmaya gitti #1

    Amerika'nın hukuk sistemini eleştirdi

    Heard, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Amerika'nın hukuk sistemine olan inancını kaybettiğini söyledi. Oyuncu, “Bunu yapmayı hiçbir zaman seçmedim. Gerçeğimi savundum ve bunu yaparkan hayatım mahvoldu. Sosyal medyada karşılaştığım iftiralar, kadınların öne çıktıklarında ve gerçekleri savunduklarında yeniden ve yeniden mağdur edilme biçimlerinin kanıtı ve aslında bunun herkesin görebileceği kadar büyütülmüş bir versiyonudur.” açıklamasında bulundu.

    36 yaşındaki oyuncu, “Artık nihayet altı yıl önce kurtulmaya çalıştığım bir şeyden kabul edebileceğim şartlarda kendimi özgürleştirme fırsatım doğdu. Bu bir kabul değildir. Bu bir taviz eylemi değildir. Sesimin duyulmasıyla ilgili bir kısıtlama yok.” diyerek sözlerine devam etti.

    Amber Heard karalama davasında uzlaşmaya gitti #2


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