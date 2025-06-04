Ameliyat olmuştu! Oyuncu Devrim Özkan sağlık durumunu açıkladı

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Bir süre aşk yaşadığı Galatasaraylı futbolcu Torreira ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu açıklamıştı.

"TOPARLANIYORUZ"

Güzel oyuncu, "Bütün aramalarınız ve mesajlarınız için teşekkür ederim. Bir böbrek ameliyatı geçirmek zorunda kaldım. Hayatımda yaşadığım en zor sağlık problemi olabilir. Sağlığınıza çok dikkat edin... Ama toparlıyorum. Herkese cevap veremedim, kusura bakmayın. En yakın zamanda eski sağlığıma kavuşmayı umuyorum. İlginiz için teşekkür ederim." demişti.

Özkan'dan günler sonra sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Özkan, "Eh toparlıyoruz" dedi.