Selen Görgüzel'in eski açıklamaları gündem oldu

Hamdi Alkan'ın eski eşi şarkıcı Selen Görgüzel, 'Survivor' isimli yarışma programına katılmış, elenmesinin ardından Türkiye'ye dönmüştü.

Görgüzel, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest kalan Selen Görgüzel'in önceden yaptığı açıklamaları yeniden gündem oldu.

"ASGARİ ÜCRETLİ BENİMLE GEÇİNEMEZ"

Yaptığı açıklamalarla sık sık tepki çeken Görgüzel, asgari ücretle çalışan biri benimle sevgili olamaz demiş, gelen tepkiler üzerine özür dilemişti.

Görgüzel, o dönem gelen tepkiler üzerine, "İşsiz bir adamla da birlikte olabilirim. Yanlış anlaşıldım. Aslında hayatın ne kadar zor olduğunu anlatmak istedim. Asgari ücretle yaşamaya çalışan tüm kardeşlerimden tekrardan özür dilerim." demişti.

GÜZELLİK İÇİN SÜNNET DERİSİ, AYI KANI, ANNE SÜTÜ

Görgüzel'in açıklamaları bununla da sınırlı değil.

Görgüzel, güzel olmak için bazı yöntemler denediğini söylemiş ve bununla da tepki çekmişti.

Çocukların sünnet derilerinden elde edilen kök hücrelerle bakım yaptırdığını belirten ünlü şarkıcı, kendisi için yeni bir güzellik yöntemi keşfettiğini söylemişti.

Görgüzel, bebeğini emziren arkadaşından sağdığı anne sütünü içmeye başladığını da belirtip, güzelliğine bu şekilde katkı sağlamayı hedeflediğini söylemişti.

"AYI KANI ENJEKTE ETTİRECEĞİM"

Görgüzel, “Ayı kanı enjekte ettirmek için araştırma yapıyorum. Ayılar 6 ay kış uykusuna yattıkları için kas erimesi olmuyor ve araştırmalar sonucu insanlara faydalı olduğu açıklandı. Şimdi nerede yapılıyor araştırıyorum, yaptıracağım. Kas ve kemik yapısına iyi geliyormuş.” diye konuşmuştu.