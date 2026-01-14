Abone ol: Google News

Ata Demirer, sevgilisiyle Bodrum'a gitti! Pozlar çok beğenildi

Ünlü komedyen Ata Demirer, sevgilisi Dilara Alemdar ile Bodrum'a gitti. Aşıklar, tatilinden kareleri sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 14:40
Verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü komedyen Ata Demirer, zayıf haliyle takipçilerinden beğeni toplamıştı.

MÜDÜR YARDIMCISI

30 kilo veren Ata Demirer, şimdi de özel hayatıyla gündem oldu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ata Demirer, özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile bir süredir aşk yaşıyor.

BODRUM'DA AŞK

Ata Demirer, genç sevgilisi ile Bodrum tatilinden karelerini peş peşe paylaştı. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler takipçilerinden tam not aldı.

