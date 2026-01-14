Buse Terim'in aşk karesi! Sevgilisiyle yeni kare paylaştı

- Buse Terim, eski eşi Volkan Bahçekapılı'dan ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.
- Terim, sevgilisiyle Kapadokya tatilinde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve sevgilisinin sosyal medya hesabını etiketledi.
- Fotoğraf "Biz" notu ve beyaz kalp emojisiyle dikkat çekti.
Teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te iş insanı Volkan Bahçekapılı ile evlenmiş, iki çocuk sahibi olmuştu. Ünlü çift, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda boşandı.
YENİ AŞK
35 yaşındaki Buse Terim, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir paylaşım yaparak yeni aşkını resmen ilan etmişti. Terim'in paylaştığı karede, erkek arkadaşının sosyal medya hesabını etiketlememesi dikkatlerden kaçmamıştı.
SEVGİLİSİNİ ETİKETLEDİ
Taze aşıkların yeni tatil rotası Kapadokya oldu. Instagram hesabından aşk dolu karesini yayınlayan Terim, son paylaşımında sevgilisinin hesabını etiketledi.
"BİZ"
Erkek arkadaşıyla birlikte yer aldıkları fotoğrafa 'Biz'' notunu düşen ünlü fenomen, beyaz kalp emojisi bıraktı. Terim'in erkek arkadaşının Instagram hesabının 'batuson' olduğu görüldü.