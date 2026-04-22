Anne Hathaway 'İnşallah' dedi: Müslümanlık iddiaları gündeme geldi

Dünyaca ünlü Oscar Ödüllü oyuncu Anne Hathaway, yeni filmi The Devil Wears Prada 2'nin tanıtımı için People dergisine röportaj verdi.

43 yaşındaki oyuncu, röportaj sırasında yaş alma üzerine konuştu.

"İNŞALLAH" DEDİ, VİRAL OLDU

Konuşması sırasında "İnşallah" diyen Hathaway, sosyal medyada gündem oldu.

Hathaway, "Uzun ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. İnşallah, umarım." sözleriyle dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan röportaj kesiti, kısa sürede viral oldu.

MÜSLÜMAN OLUP OLMADIĞI SORULARI GÜNDEME GELDİ

2026 yılının 'dünyanın en güzel kadını' seçilen oyuncunun, Müslüman olup olmadığı soruları gündeme geldi.

Hathaway'in bu ifadeleri özellikle magazin dünyasında dikkat çekerken oyuncu, herhangi bir dine bağlı olmadığını belirttiği biliniyor.

"DİNDAR DEĞİL, SPİRİTÜELİM"

Hathaway, Katolik olarak yetiştirildiğini, bir dönem Episkopal Kilisesi'ne de katıldığını ve eşi Adam Shulman'ın Yahudi inancına ait bazı kültürel etkinliklere katıldığını daha önce açıklamıştı.

Bugün ise kendisini 'dindar değil, spiritüel' olarak tanımlıyor.

Hathaway, daha önce verdiği bir röportajda, dini kimliğiyle ilgili olarak 'hiçbir şey' ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Oyuncunun "İnşallah" dediği an, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sosyal medya kullanıcılarının binlerce yorum yaptığı o anları, bazıları kültürel bir yakınlık göstergesi olduğunu savundu.