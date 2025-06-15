Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla 2023'te tutuklanan, ancak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan, bir süredir ciddi sağlık problemleriyle mücadele ediyor.

Kilosunun 29'a kadar düştüğü belirtilen Candan'ın hastane odasında gerçekleştirdiği doğum günü kutlaması, sosyal medyada yankı uyandırdı.

HASTANE ODASINDA YAŞ GÜNÜ KUTLAMASI

Hastane odasında çekilen bir videoda, Candan'ın yatakta pasta keserken gülümsediği görüldü.

Ancak, arkadaşlarının ısrarına rağmen pastanın üzerindeki çilekleri bile yiyememesi dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle sevenlerini hem duygulandıran hem de endişelendiren Candan, 'Yeniden doğuş gibi' yorumlarına neden oldu.

Paylaşımına binlerce takipçisinden 'Geçmiş olsun' ve 'İyi ki doğdun' mesajları yağdı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte anoreksiya nervoza teşhisi almış ve kilosu 37'ye kadar düşmüştü.

Tahliyesinin ardından durumu daha da kötüleşen Candan, 29 kiloya kadar geriledi ve yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Candan'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, hastanede tedavisi sürüyor.

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, kişinin aşırı kilo kaybına yol açan, yoğun kilo alma korkusu ve bozulmuş beden algısıyla karakterize ciddi bir yeme bozukluğudur.

Uzmanlar, hastalığın fiziksel ve psikolojik komplikasyonlarının hayati tehlike oluşturabileceğini belirtiyor.

Tedavi, psikolojik destek, beslenme programı ve gerektiğinde ilaç tedavisini içeriyor.

Candan'ın durumu, anoreksiyanın ciddiyetine ve erken müdahalenin önemine dikkat çekiyor.